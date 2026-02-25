A lo largo de más de seis décadas de trayectoria, Andy Summers se ha mantenido activo y creativo, siendo incluso reconocido por la revista Rolling Stone como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Su estilo, sus particulares riffs y su fuerte formación musical redefinió el rol de la guitarra en el formato trío y dejó una marca profunda en generaciones posteriores de músicos.

Una figura indiscutida en la historia de la música

Andrew James Summers nació el 31 de diciembre de 1942 en una localidad de Lancashire, Inglaterra. Desde muy joven comenzó a tocar la guitarra, formándose en pubs y bares de Londres, donde interpretaba jazz y rhythm and blues. Más adelante continuó su formación en la Universidad Estatal de California, donde profundizó en composición y música clásica contemporánea. A fines de los años 50 ya trabajaba profesionalmente en el circuito londinense y durante los años 60 integró distintas bandas como la que tuvo junto a Zoot Money y Eric Burdon and The Animals, además de estar vinculado a la escena psicodélica británica.

Su gran salto a la fama llegó en 1977 cuando se incorporó a The Police junto a Sting y Stuart Copeland, con esta formación desarrolló un sonido innovador que mezclaba rock, reggae, punk y jazz, en donde su guitarra cumplía un rol central, no tanto desde el virtuosismo tradicional sino desde la creación de atmósferas y texturas mediante el uso de chorus, delays y acordes abiertos poco convencionales.

Entre 1978 y 1983, la banda lanzó álbumes fundamentales y se convirtió en uno de los grupos más famosos del mundo, vendiendo alrededor de 80 millones de discos.

Summers se consolidó como una figura destacada en el mundo de la música, premiado con dos premios Grammy a la Mejor interpretación instrumental de rock por Reggatta de Blanc y por Behind My Camel, esta última compuesta íntegramente por él.

Tras la separación de The Police en 1984, Summers desarrolló una prolífera carrera solista explorando la experimentación sonora y participando en colaboraciones destacadas como las realizadas con Robert Fripp. Publicó numerosos discos en solitario, compuso música para cine y televisión y también se destacó como fotógrafo y escritor.

Every breath you take

Si hay una canción que caracterizó a una generación y a la década de los 80 fue Cada vez que respiras, canción que pertenece al quinto y último disco de estudio de The Police. La balada se convirtió en el mayor éxito de 1983, encabezando la lista Billboard de los 100 sencillos más vendidos durante ocho semanas, la cual fue motivo también de que la banda ganara el premio a la Mejor interpretación pop por grupo, y la cual los colocó en el puesto número 84 de la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos por la revista Rolling Stone.

Si bien la canción fue escrita por Sting y Summers no aparece como autor de la canción, la pieza fundamental de este éxito fue el guitarrista, quien creó el famoso riff de la canción, un inconfundible arreglo de guitarra en el cual Andy se inspiró en Bela Bartok, un mérito que no siempre se le reconoce.

Su primer paso por Mar del Plata

En diciembre de 1980, The Police vino por primera vez a la Argentina como parte de su primera gira mundial, presentando su álbum Zenyattà Mondatta, que ya estaba teniendo mucho éxito en todo el mundo.

Después de tocar en una discoteca y en el Estadio Obras en Buenos Aires, el 16 de diciembre de 1980 la banda llegó a Mar del Plata y dio un recital en el Teatro Radio City. Allí tocó frente a un público bastante pequeño, no se vendieron todas las entradas, pero el show fue intenso y moderno, con canciones que con el tiempo se convirtieron en clásicos.

La banda tocó temas como Don’t Stand So Close to Me, Walking on the Moon, Roxanne y Message in a Bottle, entre otros, durante más de una hora de concierto. El sonido era directo y sin grandes efectos, mostrando a un trío enérgico y técnicamente sólido.

Esa visita no fue sólo un concierto: al día siguiente, los tres músicos, Sting, Andy Summers y Stewart Copeland, grabaron escenas en el Parque Camet vestidos de gauchos, para un documental de la gira (las imágenes se pueden ver en The Police Around The World).

Con el paso de los años, esa presentación en Mar del Plata quedó en la memoria de quienes estuvieron allí como un momento especial de la historia musical local y hoy se la recuerda incluso con placas conmemorativas. Luego, Andy Summers tuvo una segunda presentación en la ciudad en el año 1995 junto a John Etheridge (ex Soft Machine) en el Teatro Auditorium en un espectáculo íntimo con guitarras acústicas.

La noche del regreso de Andy Summers

Luego de 30 años de su segunda visita, el guitarrista subió al escenario del Radio City a rememorar los clásicos de la banda con su grupo Call The Police, acompañado por los músicos brasileños Rodrigo Santos, conocido por la banda Barao Vermelho y Joao Barone de la banda Os Paralamas Do Sucesso.

Ante una audiencia compuesta mayormente por los jóvenes de los 80, que cantaron en cada coro y acompañaron con palmas, la banda se lució con extrema fidelidad al clásico sonido de The Police sin defraudar a la nostalgia de la audiencia. La apertura fue con Driven to Tears, seguido de Synchronicity II, Spirits in the Material World, Walking on the Moon, De Do Do Do, De Da Da Da, Invisible Sun, Tea in the Sahara, King of Pain, Can't Stand Losing You, Roxanne, Every Breath You Take, Message in a Bottle, y se despidieron con So Lonely y Every Little Thing She Does Is Magic, en donde los espectadores se pusieron de pie y se acercaron al escenario a bailar en un clima completamente festivo.

No faltó oportunidad para que Mr Summers se tomara un momento de canción en canción para interactuar con sus fans en un intento tierno de español, mostrándoles su afecto y agradecimiento, también se refirió a la ciudad: “Estoy muy contento de estar aquí, siento una gran afinidad con Mar del Plata porque me recuerda al lugar donde crecí”, haciendo referencia a la pequeña villa costera del condado de Lancashire.