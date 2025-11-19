Andy Summers: “Siento afinidad por Mar del Plata porque me recuerda al lugar donde crecí”

A sus 83 años, el histórico guitarrista de The Police volvió a subir al escenario con un concierto que recorrió los grandes clásicos de la banda. La noche fue también una oportunidad para dimensionar su influencia en el rock, repasar los hitos de una carrera de más de seis décadas y confirmar la vigencia de un músico que dejó una marca propia en la historia del género.