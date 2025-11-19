Andy Summers se presentará este verano en Mar del Plata con su proyecto “Call the police”
Será el 24 de febrero en el Teatro Radio City. Actuará con los músicos Rodrigo Santos y João Barone.
Será el 24 de febrero en el Teatro Radio City. Actuará con los músicos Rodrigo Santos y João Barone.
A sus 83 años, el histórico guitarrista de The Police volvió a subir al escenario con un concierto que recorrió los grandes clásicos de la banda. La noche fue también una oportunidad para dimensionar su influencia en el rock, repasar los hitos de una carrera de más de seis décadas y confirmar la vigencia de un músico que dejó una marca propia en la historia del género.
Un material interesante que permite recorrer las colaboraciones más importantes del exintegrante de The Police.
“Don’t Stand So Close to Me” y “De Do Do Do, De Da Da Da” fueron sus exitosos cortes. Cómo se grabó y el mensaje de sus canciones.
La banda tributo se presentó en el escenario de Alberti 1242 reviviendo los mejores clásicos de la banda británica The Police.
Espacio Clarín recibió este jueves a la música de Tunay, Julián Volpato y The Police Men. Todas las actividades que se realizan en el espacio de Alberti 1242, son con entrada libre y gratuita