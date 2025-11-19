La próxima temporada marplatense contará con un espectáculo internacional de envergadura, con la confirmación de Andy Summers, legendario guitarrista de The Police, se presentará junto a su proyecto “Call the police” para repasar los grandes clásicos de la banda británica. Será el 24 de febrero en el Teatro Radio City (San Luis 1750).

El grupo está conformado por Summers, Rodrigo Santos (Barão Vermelho) y João Barone (Paralamas do Sucesso), tres referentes de la música internacional que se unieron para rendir homenaje al legado de The Police con una propuesta viva, potente y emocional.

“Call the police” nació en Río de Janeiro tras una presentación espontánea de Summers junto a Santos y Barone. La química fue inmediata y dio origen a una formación que hoy recorre los principales escenarios del mundo, con funciones agotadas en Estados Unidos, Brasil, Europa y Asia.

El repertorio incluye himnos como Message in a bottle, Roxanne, Every breath you take, So lonely, Walking on the moon, Driven to tears y Synchronicity II, entre otros.

