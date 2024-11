Si hay un gran responsable del armado de un equipo campeón, ese fue Andrés Yllana. La dirigencia del “Tiburón” le dio la confianza para tener su segundo ciclo en el club y el resultado habla por sí mismo. Es un fruto de la madurez de un entrenador que en aquel primer paso, hace una década, no había tenido una buena performance y hoy, lo consagra campeón.

Luego del partido, en zona mixta el DT remarcó que el sueño del ascenso estuvo siempre presente: “Desde el primer día, uno cuando arranca siempre tiene ilusión, pero se fue construyendo en base a trabajo. No me acuerdo un día que los chicos no hayan trabajado con entusiasmo, intentando mejorar, buscando entregar lo mejor de lo que le pedíamos nosotros y de hacer el mejor entrenamiento con gran calidad. Eso se fue pagando en el tiempo; la personalidad del equipo, el espíritu que tuvo siempre y el jugar juntos. Siempre les pedía eso, esas tres cosas. El equipo lo demostró siempre, hasta en el momento que tuvimos un par de partidos sin ganar y eso nos permitió mantenernos cerca de la punta".

Un grupo de jóvenes entusiastas, rápidamente se transformó en un equipo y en eso, también tuvo mucho que ver el técnico. "La satisfacción más linda para un entrenador es el crecimiento de sus jugadores. Esto es hermoso también, pero lo que me pone más contento es ver cómo vinieron muchos que son jóvenes y cómo terminaron. Tengo que agradecer a los líderes, tuve tres o cuatro líderes que sin mirar nos entendíamos y llevaron esto adelante muy bien. Los principales responsables de esto son ellos”, señaló.

En el análisis estricto del juego, Yllana remarcó que “en el primer tiempo creo que fue la perfección. La gran virtud del equipo es jugar muchos partidos como propone jugarlo y no es fácil porque el rival también juega. Hay partidos que salen a la perfección, que se ve más, sobre todo ante un equipo que te sale a jugar, como San Martín, y te abre los espacios. Tenía mucha confianza porque somos un equipo rápido, que hacemos transiciones muy fuertes y había visto que no le había tocado enfrentar un equipo así”.

Para el DT, el equipo siempre fue candidato y nunca perdió esa condición. Lo explicó con claridad: “El equipo estuvo entre los cuatro primeros todo el torneo. Si eso no basta para ser candidato, me parece raro. Es un equipo que estuvo desde la segunda fecha entre los cuatro primeros y eso me daba tranquilidad, la personalidad del equipo me daba tranquilidad. Hoy la verdad que ejecutaron toda la perfección”.

Andrés Yllana es uno de los pocos entrenadores que empezaron y terminaron la temporada con el mismo equipo y para él, representa un mérito en pos del proyecto que tiene en la cabeza. “El trabajo del técnico es empezar a acomodar al equipo cuando se va moviendo. Es tener la sensibilidad, saber qué es lo que necesita el grupo y el equipo en cada momento, porque no siempre es lo mismo. Capáz que en febrero necesito una cosa, en marzo otra y el tiempo te da la posibilidad de trabajar sobre muchos aspectos del juego. Esa es la gran ventaja que tienen los entrenadores que duran. Vos trabajás y le agregás momentos del juego al equipo, que lo sepa administrar, hacer, también hacer posesión, atacar rápido, reorganizarse y presionar alto. El equipo con el tiempo fue ganando todas esas cosas y se hizo mucho más completo”, concluyó.