El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) informó la programación cultural del Archivo Museo Histórico Municipal Roberto T. Barili – Villa Mitre (Lamadrid 3870) para febrero, con propuestas que incluyen muestras permanentes y temporarias, ciclos de charlas y actividades teatrales y recreativas.

El museo permanecerá abierto al público de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 y los sábados y domingos de 16:00 a 20:00. Los martes la entrada será libre y gratuita. En cuanto a los feriados, el 10 de febrero atenderá de 10:00 a 16:00 con acceso gratuito; el 16 de febrero, de 14:00 a 19:00; y el 17 de febrero, de 10:00 a 16:00, también con entrada libre.

Entre las exhibiciones se destaca la muestra permanente Mar del Plata en fotos y postales (1914-1932), que propone un recorrido por el crecimiento urbano, la arquitectura y las costumbres de la ciudad. Además, se podrán visitar las muestras temporarias Trajes de época, usos y costumbres 1910/1950 y A 47 años de la primera estrella, dedicada a Mar del Plata como subsede del Mundial 1978, con material de la fototeca y objetos de coleccionistas.

La Asociación de Amigos del Archivo Histórico Municipal desarrollará el ciclo de charlas Historias de la Mar del Plata soñada: memoria de los barrios, con encuentros todos los martes a las 10:00 y entrada libre y gratuita. El cronograma incluye las temáticas Barrio Güemes, Santa Celina, paisaje urbano y Bosque Alegre, con distintas disertaciones a lo largo del mes.

La agenda también incorpora la experiencia teatral inmersiva El futuro es patrimonio, con funciones todos los lunes a las 21:30 y 23:00. La propuesta invita a recorrer las salas del museo para explorar la identidad marplatense y la memoria colectiva.

Por último, para niños de 9 a 14 años se mantiene la actividad Batata en Villa Mitre, que se desarrolla de martes a domingo entre las 16:00 y las 00:00, y los lunes de 16:00 a 19:30. La propuesta consiste en estaciones de juego de construcción, arte y movimiento distribuidas en el parque del museo.