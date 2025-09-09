Se confirmó la programación de la fecha 32 de la Primera Nacional y Alvarado ya conoce cuándo afrontará un nuevo partido clave en su pelea por la permanencia. El “Torito” será local de Los Andes el domingo 21 a las 15:30 en el estadio José María Minella.

El conjunto marplatense atraviesa una situación límite: está último en la tabla con 29 unidades, a dos de Arsenal, que por ahora estaría fuera de la zona de descenso. Antes de este cruce decisivo con el “Milrayitas”, el equipo dirigido por Marcelo Vázquez deberá visitar al líder Deportivo Madryn, un compromiso que también será determinante para sus aspiraciones.

Por el lado de Los Andes, la realidad es distinta. El equipo lomense marcha en la mitad de la tabla con 37 puntos y mantiene vivas sus chances de meterse en el reducido por el segundo ascenso. Antes del viaje a Mar del Plata, recibirá en su casa a Almagro.

