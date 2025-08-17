Alvarado igualó 0-0 ante San Martín de Tucumán en La Ciudadela por la vigésimo séptima jornada de la Primera Nacional y sigue en zona de descenso.

Ads

Al minuto de juego, el local ya tuvo la primera clara del partido cuando Juan Cruz Esquivel se filtró entre los centrales y quedó mano a mano con Emanuel Gómez Riga, pero el arquero del “Torito” tapó lo que podría haber sido la apertura temprana del marcador.

Sin embargo, el equipo de Marcelo Vázquez también hizo lo suyo y a los 6 minutos llegó con peligro tras un centro de Enzo Martínez y un cabezazo de Joaquín Susvielles, que fue a las manos de Sand.

Ads

Luego de estas acciones, el partido entró en una meseta donde al “Santo” le costó llegar aunque por la buena actuación de Brian Blasi y Kevin Silva en la defensa rival. Sobre el final, los marplatenses volvieron a estar cerca tras un remate de Martínez con la pierna no hábil que se fue apenas desviado.

Puede interesarte

En el complemento, San Martín fue superior y mantuvo al “Torito” dentro de su campo pero más allá de un remate del ingresado Paz no logró desequilibrar a la defensa y mediocampo que pobló Marcelo Vázquez con las modificaciones realizadas.

Ads

Con este resultado, Alvarado se mantiene en zona de descenso con 26 unidades, a un punto de Guemes, que cayó ante All Boys. El próximo fin de semana recibirá en Mar del Plata a Tristán Suarez.