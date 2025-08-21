Alvarado no podrá contar con Joaquín Susvielles en el compromiso del próximo sábado frente a Tristán Suárez, desde las 15 en el estadio José María Minella. El delantero sufrió una distensión muscular sería un pequeño desgarro y lo marginará al menos este fin de semana.

La ausencia del atacante representa una baja sensible para el equipo de Marcelo Vázquez, en un momento clave de la lucha por la permanencia en la Primera Nacional, aunque lo evaluarían para que diga presente frente a Quilmes y Gimnasia y Tiro. “Coki” venía siendo titular en el frente de ataque, y si bien solo convirtió en una oportunidad en este torneo aportaba experiencia dentro de la cancha.



Con esta baja, el entrenador deberá rearmar la delantera y buscar variantes en un calendario ajustado y con rivales directos en la pelea por el descenso. En este sentido, el candidato a reemplazarlo sería Tomás Bolzicco.

Cabe destacar que la idea es trabajarlo para que llegue en condiciones al partido que adeudan contra Quilmes como visitante el próximo jueves o, en su defecto, tenerlo en cancha el domingo cuando el “torito” visite a Gimnasia y Tiro de Salta en una serie de partidos importantes para el tramo final del campeonato de Primera Nacional.

