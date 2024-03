Después del clásico, el “Torito” vuelve a jugar en Mar del Plata pero esta vez con el respaldo de su gente el domingo desde las 16 en el Estadio “José María Minella” ante Güemes de Santiago del Estero en la Fecha 9 de la Primera Nacional.

Siguen siendo semanas movidas para el plantel que dirige Mauricio Giganti porque las lesiones lo tienen a maltraer y no le permiten, sobre todo en ofensiva, tener siquiera segundas alternativas. A las bajas ya conocidas de Oscar Belinetz (recuperándose de un desgarro), Tomás Rambert (esguince de rodilla) y Emiliano Bogado (ruptura parcial de ligamentos del tobillo); se le sumó en el último tramo de la semana la ausencia de Luca Franco.

El delantero marplatense había sido titular en el clásico y había sido buena su tarea a punto tal que era probable que pudiera estar desde el inicio en el duelo de este domingo, pero una dolencia muscular en el aductor lo dejará al menos fuera de este encuentro. Como reemplazo en posición de centro delantero, tendrá su primera convocatoria de la temporada Marco Miori ya que el único “9” que le ha quedado es Lucas Rebecchi.

A eso hay que agregarle una fascitis plantar que viene arrastrando Mariano Barbieri pero que no le impide estar dentro de las opciones que puede manejar del DT. La única duda entonces es si seguirá o no en once inicial Gonzalo Lamardo, aunque no tiene demasiadas opciones más para jugar como extremos.

En consecuencia, el equipo sería con Juan Manuel Lungarzo, Mariano Bettini, Alan Robledo, Nicolás Ortiz, Lucas Monzón; Nery Leyes, Sebastián Jaurena, Gonzalo Lamardo; Santiago González, Guido Vadalá y Lucas Rebecchi.

Delante tendrán a Güemes de Santiago del Estero que está buscando salir de los últimos lugares de la Zona “A” con un balance de 1 triunfo, 5 empates y 2 derrotas en lo que va de la temporada pero hace 6 fechas que no puede sumar de a tres. El plantel de Walter Marchesi tiene en sus filas al arquero marplatense Juan Mendonca y el ex zaguero de Alvarado, Tomás Berra; entre otros.

CONVOCADOS

Leandro Finocchetto

Juan Manuel Lungarzo

Agustín Aleo

Mariano Bettini

Tomás Fernández

Lucas Monzón

Franco Malagueño

Nicolás Ortiz

Alan Robledo

Nahuel Tecilla

Federico Boasso

Sebastián Jaurena

Nery Leyes

Matías Mansilla

Guido Vadalá

Mariano Barbieri

Santiago González

Marco Miori

Lucas Rebecchi

Guillermo Sánchez