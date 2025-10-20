A raíz de un llamado al 911 que denunciaba gritos provenientes del interior de un departamento ubicado en San Martín al 2500, personal de la Comisaría Primera y de Prefectura Naval Argentina (PNA) se presentó en la vivienda y detuvo a un hombre de 32 años.

Ads

Según el encargado y una amiga, el sujeto golpeó en el pómulo a una mujer de 43 años, con quien posee una restricción de acercamiento luego de una causa por "Lesiones agravadas" de hace dos meses, dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 6.

Puede interesarte

En este sentido, el fiscal Layus dispuso que se inicien actuaciones de oficio en virtud de las lesiones constatadas por los agentes, se notifique al imputado por el delito de “Lesiones leves agravadas por el vínculo" y "Desobediencia”, y se lo traslade a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

Ads

Ads