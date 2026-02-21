La producción de kiwi en la región se encuentra aún en etapa de desarrollo y no está lista para ser cosechada. Sin embargo, en los últimos días comenzaron a aparecer en verdulerías frutas provenientes de robos en fincas locales, que no cumplen con las condiciones necesarias para el consumo. Al respecto, Alejandra Yommi, doctora en Ciencias Agrarias del INTA Mar del Plata, alertó que “esto de que lo cosechen antes hace que esté en riesgo la salud del que consuma eso”.

Ads

“Nosotros estamos cosechando en esta zona el kiwi a fines de abril o principios de mayo. Ahora les falta todavía, no están aptos para consumo”, explicó Yommi en diálogo con El Marplatense. Según detalló, la fruta que hoy debería encontrarse en los comercios es importada: “El kiwi ahora está muy caro porque todo lo que viene es importado. Viene de Italia, de Grecia, básicamente”.

Precisamente, ese producto importado es el que actualmente se vende a valores elevados. “Es lo que hoy está a 9000 o 10000 pesos el kilo en verdulería. Ese sí está para consumo, está muy bien”, indicó. En cambio, la fruta sustraída de las plantaciones locales se encuentra inmadura: “Lo que roban en las fincas de la zona está verde, no está maduro”.

Ads

Puede interesarte

La especialista advirtió que muchos consumidores no pueden distinguir la diferencia y que algunos comerciantes adquieren esa fruta por su bajo costo. Pero el problema no es solo comercial, sino también sanitario. “Es una fruta que después no se puede consumir porque está verde, nunca va a madurar”, remarcó Yommi. Y agregó que incluso podría representar un riesgo para la salud ya que “puede tener algún tipo de residuo de algo que hayan aplicado, porque falta todavía mucho tiempo para cosechar”.

En ese sentido, explicó que durante la etapa de crecimiento pueden realizarse aplicaciones permitidas en el cultivo, pero que la cosecha anticipada altera los tiempos de seguridad. “Esto de que lo cosechen antes hace que esté en riesgo la salud del que consuma eso”, señaló.

Ads

Para identificar la fruta no apta, la investigadora dio una pauta clara: “Lo que está robado y esté en las verdulerías a un precio muy bajo es probablemente de acá, y además te das cuenta porque la fruta está muy firme, muy dura”. En contraste, el kiwi importado “ya está más madurito y es diferente. Eso sí se puede consumir, obviamente”.

Puede interesarte

Finalmente, Yommi aclaró que no todo el kiwi que se ve hoy en los comercios locales es problemático. “El error es dar a entender que todo lo que uno vea en las verdulerías puede ser de Mar del Plata y no estar apto para consumo. No es así”, sostuvo y concluyó: “La salvedad es esa: el kiwi importado es apto; el que está verde, duro y muy barato, probablemente no”.