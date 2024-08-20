Robo en una verdulería: se quiso llevar 336 mil pesos en una bolsa de nylon
El hombre, que cuenta con numerosos procesos penales, había violentado la persiana de la entrada.
El hombre, que cuenta con numerosos procesos penales, había violentado la persiana de la entrada.
Las verduras de hojas verdes incrementaron su valor por las inclemencias del clima.
Alejandra Yommi, doctora en Ciencias Agrarias del INTA, destacó la presencia en verdulerías de frutos robados en fincas locales. Y resaltó que el que está apto para consumir es el importado.
Algunas verduras han llegado a valer 8 mil pesos el kilo. Las explicaciones de los verduleros.
Se lo contó a este medio Miguel, empleado de un almacén del microcentro. También, desde otro comercio, denunciaron que "hay poca mercadería".
Así lo afirmaron tras los fuertes incrementos que se vieron en los comercios marplatenses.