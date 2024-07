Almaceneros de Mar del Plata alertaron acerca de aumentos en las verduras, principalmente en el tomate, y que hay faltantes en la mercadería. Asimismo, dijeron que en los primeros días de julio “las ventas están bajas”, más allá del pago del medio aguinaldo.

“En este mes, las ventas están bajas. De repente, la gente no tiene dinero”, seguró Miguel, comerciante del microcentro, quien al ser consultado por el aguinaldo y cómo repercutió, deseó “que se me mejoren las ventas”, a pesar de no haberlo visto reflejado en el negocio.

En otro punto, manifestó que esta mañana “aumentó el tomate, a $4200 el redondo y $2500 el perita”; al mismo tiempo que comentó que los productos de almacen “son accesibles” y que “lo único que subió fueron las verduras, producto de la helada”.

Y en otro almacén de la misma zona, Juan se mostró en sintonía con las declaraciones del anterior trabajador. “Las ventas están flojas. Siempre nos quejamos de todo, aunque algo levantó, no vamos a llorar siempre. Los precios siguen subiendo y hay poca mercadería. Por lo menos podemos decir que nos mantenemos”, expresó.

Por último, remarcó que “la mercadería sube mucho”, por lo que deben fijarse la lista “todos los días” para actualizar los valores.