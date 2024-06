Aldosivi visitará mañana a las 20 a Atlético Rafaela por la vigésima fecha de la Primera Nacional. El plantel ya se encuentra concentrado en Santa Fe pensando en este encuentro frente a uno de los últimos de la Zona B.

El “Tiburón” presentó una lista de 20 jugadores para enfrentar a la “Crema”. Dentro de los convocados aún no está el nuevo refuerzo Lucas González. Uno de los cambios respecto al último encuentro, que no se jugó por suspensión, es la ausencia de Íñiguez pero la aparición de Bellon. A su vez, no estará Lucas Varaldo ni Santiago Ubeda ya que en las últimas horas rescindieron contrato con el club.

Aldosivi se topará con un Rafaela de difícil presente ya que acumula 5 derrotas consecutivas lo que lo hace ubicarse anteúltimo con 13 unidades en la zona de promoción por el descenso. El encuentro comenzará a las 20 y será arbitrado por Maximiliano Macheroni acompañado de Nicolás Bravo y Joaquín Badano como asistentes y Cristian Rubiano como cuarto juez.

CONVOCADOS