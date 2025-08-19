El cruce entre Aldosivi y Boca por la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura ya tiene día y horario confirmado luego de que se diera a conocer que a e disputará el domingo 31 de agosto a las 14.30 en el estadio José María Minella.

De cara a este partido, la dirigencia del Tiburón volvió a insistir con el pedido para que se habilite la presencia de hinchas visitantes. A pesar de que el “Tiburón” arrastra una sanción que lo obliga a mantener inhabilitadas las tribunas populares, no se descarta que la solicitud prospere. Todo quedará en manos de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE), que será la encargada de definir si el Minella podrá contar con ambas parcialidades.

En lo futbolístico, Aldosivi viene de empatar 0 a 0 frente a Belgrano y todavía no logró una victoria en este Torneo Clausura. Antes de recibir al Xeneize tendrá un compromiso exigente frente a Estudiantes.

Boca, por su parte, llega con aire renovado después de golear a Independiente Rivadavia y conseguir su primer triunfo en el certamen. El equipo de Miguel Russo deberá medirse con Banfield antes del viaje a Mar del Plata.

