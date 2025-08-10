Aldosivi cayó 3-1 ante Barracas Central en su visita al Estadio Claudio “Chiqui” Tapia en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Foto: Prensa Aldosivi



Durante los 10 primeros minutos del encuentro, el “Tiburón” se adueñó de la pelota, basculó de un lado a otro y atacó sobre todo por el sector derecho con Giuliano Cerato y Tiago Serrago como protagonistas, aunque le faltó precisión para ingresar el balón al área rival.

Con el correr del reloj, el “Guapo” comenzó a avanzar en el campo y si bien le costó llegar a generar peligro, en la primera que tuvo abrió el marcador luego de un centro rasante de Rodrigo Insua y un desvío de Facundo Bruera. El equipo visitante reclamó fuera de juego pero Darío Herrera no lo consideró ni tampoco fue llamado por el VAR.



El inicio del complemento fue un balde de agua fría para el equipo de Mariano Charlier porque apenas transcurrían 47 minutos y Ruiz bajó un centro pasado, se la entregó a Morales y este solo la empujó para el 2-0 parcial. Pero Aldosivi reaccionó rápido y gracias a una jugada individual de Tiago Serrago, logró descontar dos minutos más tarde.

Casi diez minutos más tarde, el visitante tuvo una destención en el fondo, Ruiz aprovechó se fue en soledad pero cuando Carranza dio el rebote Bruera estampó el 3-1.

Con esta derrota, Aldosivi sigue sin sumar de a tres en este segundo semestre y permanece en el fondo la tabla de su zona. El próximo viernes recibirá a Belgrano en busca de reponerse.