La dramática pelea por el primer puesto de la Zona B de la Primera Nacional se definirá mañana en simultáneo a las 15:05 con cinco equipos por el mismo objetivo: alcanzar la final por el ascenso. En esta última fecha, Aldosivi recibirá a San Telmo en el “José María Minella”.

El “Tiburón” llega con chances pero no depende de sí mismo. Para lograr lo soñado, deberá vencer al “Candombero” y que ni Deportivo Madryn ni Nueva Chicago sumen de a tres. Sin embargo, ya tiene su lugar asegurado en el Reducido.

Para este encuentro decisivo, Andrés Yllana plantea realizar al menos dos cambios respecto de lo que fue el empate con Chaco For Ever. En este sentido, podría volver Nicolás Lamendola al once titular en lugar de Natanael Guzman al igual que Ignacio Guerrico por Gabriel Paredes.

Sin embargo, su rival también se juega todo. El equipo de la Isla Maciel es uno de esos conjuntos que luchan por la primera posición aunque corre con una unidad de ventaja respecto a Aldosivi. Al finalizar, ambos mirarán lo que suceda entre Deportivo Madryn y Colon asi como también el partido entre Nueva Chicago y Brown de Adrogue.

El encuentro será arbitrado por Andrés Merlos acompañado de Walter Ferreyra, Juan del Fueyo como asistentes y Álvaro Carranza como cuarto juez.