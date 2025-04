Aldosivi ya partió hacia Mendoza para visitar mañana a partir de las 21.15 a Independiente de Rivadavia por la decimocuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El equipo de Mariano Charlier no solo quiere sino que necesita volver a la victoria esta jornada ya que ganaron por el momento dos de sus rivales directos: Vélez y San Martín de San Juan. Si suma de a tres, no estaría en esa posición en ninguna de las dos tablas, y si empata no estaría por Promedios aunque sí por Tabla Anual.

Con este panorama, el “Tiburón”, que ya no tiene chances de clasificar, iría con: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Néstor Breitenbruch, Gonzalo Mottes, Ignacio Guerrico; Tobías Leiva, Roberto Bochi; Agustín Palavecino, Justo Giani, Lautaro Chávez y Elías Torres.

Del otro lado estará la “Lepra” mendocina, que aún tiene chances de quedar dentro de los primeros ocho del grupo, pero no depende de sí mismo. Sin embargo viene de una racha positiva donde no cae hace cuatro encuentros, inclusive por Copa Argentina.



El encuentro será arbitrado por Pablo Echavarría acompañado de Diego Martín, Damián Espinoza y Manuel Ejarque. En el VAR estaba Héctor Paletta y en el AVAR Laura Fortunato.

CONVOCADOS:

- Jorge Carranza

- ⁠Tomás Kummer

- ⁠Ignacio Guerrico

- ⁠Rodrigo González

- ⁠Roberto Bochi

- ⁠Gonzalo Mottes

- ⁠Tiago Serrago

- ⁠Elías Torres

- ⁠Agustín Palavecino

- ⁠Williams Barlasina

- ⁠Santiago Laquidain

- ⁠Ayrton Preciado

- ⁠Franco Rami

- ⁠Jonathan Cabral

- ⁠Tobías Leiva

- ⁠Alexis Domínguez

- ⁠Gabriel Paredes

- ⁠Néstor Breitenbruch

- ⁠Lució Falasco

- ⁠Justo Giani

- ⁠Giuliano Cerato

- ⁠Juan Achetoni

- ⁠Lautaro Chávez