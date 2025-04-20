Aldosivi quiere traerse los tres puntos de Mendoza
El equipo de Mariano Charlier visitará mañana a la “Lepra” mendocina a partir de las 21.15.
El equipo de Mariano Charlier visitará mañana a la “Lepra” mendocina a partir de las 21.15.
El conjunto dirigido por Mariano Padilla cayó 1-0 con Independiente Rivadavia en la fecha 13.
Una determinación de la AFA suspende todos los partidos del día de hoy por el fallecimiento del Sumo Pontífice. El duelo con Independiente Rivadavia de Mendoza, se jugará el martes 21.15.