En el mundo Aldosivi, la expectativa está puesta en lo que suceda en los próximos días ya que pretende que el encuentro ante Boca Juniors en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura y previsto para el fin de semana del domingo 31 de agosto, cuente con la presencia de público visitante.

Lo que comenzó a circular como una versión este lunes acerca de la intención de pedir que ese partido pueda significar una fuerte recaudación para la entidad marplatense, cada vez parece más concreto y desde distintos sectores reconocieron que están trabajando para que se destrabe la situación, aunque la decisión final dependerá del organismo de seguridad.

El panorama no es sencillo ya que el “Tiburón” arrastra una sanción impuesta tras los incidentes en la Popular Sur durante el duelo ante Newell’s. Esa medida dispuso la clausura de las tribunas populares del estadio José María Minella por tres encuentros como local ante Belgrano, Boca y Argentinos Juniors. Durante esos compromisos, únicamente pueden ingresar socios con la cuota al día, carnet y DNI.

La sanción además impide el ingreso de banderas, bombos e instrumentos de percusión “hasta nuevo aviso”. Sin embargo, no se descarta que APreViDe acceda a reducir la pena o hacer una excepción, lo que abriría la posibilidad de que los hinchas de Boca puedan decir presente en Mar del Plata en la fecha 7 del Clausura.

