Aldosivi estuvo cerca de traerse los tres puntos en la última fecha como visitante de la fase regular en la Primera Nacional. Lo ganaba 1-0 ante Chaco For Ever pero en el complemento, el local lo empató y el 1-1 lo deja en la segunda colocación esperando porque se complete la Fecha 37 para ver como queda posicionado para la jornada final.

Ads

Los dos equipos tuvieron oportunidades para llevarse el partido, aunque en el primer tiempo tuvo más control del balón el conjunto marplatense, en la segunda parte mejoró el conjunto local. Luego del empate, los dos podrían haberlo ganado pero no tuvieron pericia en la definición.

Los locales iniciaron con más peso ofensivo el cotejo obligando a Carranza a trabajar. Primero para salir a cortar centros y luego para sacar con el pie una situación clara desviando en el primer palo. El rebote le quedó a Dellarosa que no llegó a empujarla ante la marca de Paredes.

Ads

Cuando respondió Aldosivi, se puso en ventaja. Había mostrado mucha movilidad Guzmán esta vez como titular pero esta vez fue con un pase profundo para Elías Torres que ingresó al área, enganchó hacia el medio y cuando el arquero esperaba el remate al segundo palo, le pegó fuerte al primero y lo tomó a contra pierna. El grito de gol evidenciaba la importancia de ese tanto.

El “Tiburón” ganó en tranquilidad con el balón y en dominio de los tiempos del partido. Los chaqueños atacaban con apuro pero sin prolijidad generando que Soto, Mottes o en su defecto Carranza; no tuvieran problemas para abortar esas intenciones. El arquero intervino a la media hora de juego ante un fuerte remate de media distancia luego de un córner.

Ads

Fue un cierre del primer tiempo caliente porque se empezaron a cruzar fuerte pero la claridad estaba del lado de los dirigidos con Yllana que tuvieron la oportunidad del segundo con Sosa, de lo mejor de la primera mitad, rematando desde la puerta del área y obligando a una tapada de Canuto para evitar el segundo gol.

En el inicio del complemento, Yllana mandó a “Rochi” González al campo para jugar por izquierda, a pierna cambiada, mientras que Pancaldo cambió el volante central: Obregón por Velez para jugar más adelante. Comenzó a los dos minutos con un gol anulado por offside para el local, lo que advertía un intenso segundo tiempo.

Ahora le tocaba defender la ventaja a Aldosivi porque Chaco For Ever atacaba todo el tiempo. Bellone tuvo un cabezazo sólo en el corazón del área pero le erró al arco cuando Carranza parecía ya vencido. No dejó de insistir en ningún momento el local a pesar de que no generaba situaciones muy claras, sino que cargaba contra el arco rival como podía.

Ads

El desgaste físico sumado al calor en Chaco (estuvo cerca de los 30 grados) empezaba a tener efectos en el partido porque los dos equipos tenían otra dinámica y otra precisión. A la media hora, uno de los tantos centros que cruzó el área de Aldosivi cayó en el segundo palo donde Dellarosa le ganó muy bien por la espalda a Iñiguez para cruzarla perfectamente al lugar de donde venía el centro para dejar sin chances al arquero. Empate y baldazo de agua fría para el “Tiburón”.

Trató de reaccionar rápido el equipo de Mar del Plata y Colazo quedó frente al arco para puntear la pelota, pero salió Canuto hasta casi el borde del área para tapar con sus pies el segundo tanto. Los de Pancaldo se perdieron el segundo gracias a un magistral cierre tirandose al piso de Iñiguez. En la misma jugada, pero del otro lado, Sosa le pegó apenas desviado.

Las últimas dos fueron casi gol de ambos. Primero Lucero quedó mano a mano con Carranza y tapó el arquero y luego Laméndola le pegó en el área y Canuto se la encontró en el camino. Fue un final con intenciones de ambos de ganarlo, pero ninguno lo pudo lograr. Un empate que deja en suspenso las posibilidades del equipo marplatense para la última fecha donde recibirá a San Telmo en el Minella.