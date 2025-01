El defensor de Alvarado, Alan Palavecino, pasó por Marca Deportiva Radio (FM 99.9) luego de que se diera a conocer la noticia de que saldrá a préstamo a Germinal de Rawson a disputar el Torneo Federal A.

El lateral de 21 años contó sus sensaciones y expresó: “Tenia la experiencia de que el año pasado no había podido sumar minutos entonces creo que es algo que me hace bien, que me hace crecer para poder el año próximo volver y ya con experiencia”.

De la misma manera contó cómo transitó el último tiempo viendo cómo sus compañeros como Marco Miori o Matías Pérez eran citados mientras le tocaba mirarlo de afuera y dijo: “Vos decis ¿Cuándo me va a tocar a mí? Por ahí a veces cuesta, pero viendo la experiencia de otros jugadores, eso siempre te deja enfocado. El fútbol es así, por ahí un día te toca, por ahí otro no. Ahora salió esta posibilidad y hay que estár fuerte en la cabeza”.

En este sentido habló de la diferencia que hay entre la Primera Local y el fútbol o de Primera Nacional o mismo del Federal y comentó: “En su momento se habló que me faltaba el tema de la marca, que por ahí es demasiado la diferencia, el ir presionar, de agarrarse, de estar cerca, de esas cosas. Más que nada en la B, que es un juego muy así de roce y de choque, por ahí cuesta ganarla cuando no tenés una competencia que es tan similar a eso”.

Por otra parte, contó que conoce del club en el q jugará y dijo: “Vi que el año pasado también había llegado a los semifinales y es un equipo competitivo, así que ojalá poder sumar y ayudar. Es un lugar lejos pero creo que me va a hacer bien salir un poco de la ciudad, de mi zona de confort”.