El Museo Histórico Municipal “Roberto T. Barili” (Lamadrid 3870) anunció una variada programación durante septiembre, con una oferta que incluye talleres, espectáculos musicales y exposiciones permanentes y temporales.

El museo abre sus puertas de lunes a viernes de 09:00 a 16:00, y los sábados y domingos de 15:00 a 18:00. Los martes, el acceso es libre y gratuito. Además, el museo cuenta con servicios como la Hemeroteca, el Archivo Documental, la Fototeca y la Biblioteca, disponibles de lunes a viernes de 09:00 a 14:00.

Las exposiciones permanentes incluyen Mar del Plata en fotos y postales (1914-1932), que recorre la historia urbana de la ciudad a través de fotografías y objetos de época. Entre las muestras temporales, destacan Trajes de época, usos y costumbres 1910/1950 y Juguetes y juegos del Siglo XX, que ofrecen un viaje por la historia y la cultura.

Por su parte, la agenda de talleres para septiembre incluye: Taller Minga Cerámica por la Profesora Cami (lunes de 14:30 a 16:30); Chi Kung a cargo de Pablo Guzmán (miércoles y viernes a las 15:00); Curso/Taller Proyectos Fotográficos por Alejo Sánchez (sábados de 16:00 a 18:00).

Finalmente, la programación musical y cultural de septiembre comenzará el sábado 6 a las 20:00 con un concierto de música de cámara por el Dúo Fa-Bazán, mientras que el sábado 13 a las 19:00 el ciclo Los Nuevos Tiempos presentará un concierto de cámara; el sábado 20 a las 16:00 se podrá disfrutar de Noche del turismo y la cultura; y el domingo 21 a las 14:00 habrá un espectáculo del Instituto Romairone para celebrar la primavera.

