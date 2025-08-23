En reclamo por el financiamiento de la educación superior, la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) dio a conocer un nuevo cronograma de medidas de fuerza que se desarrollarán durante las próximas dos semanas. Las acciones incluyen paros, clases públicas y movilizaciones.

Las medidas comenzarán este martes 26 y se extenderán hasta el 2 de septiembre, teniendo como epicentro el Complejo Universitario Manuel Belgrano y otros espacios de la ciudad.

El cronograma de actividades incluye una radio abierta este martes 26 en el Complejo Universitario Manuel Belgrano, un paro total de actividades el miércoles 27, clases públicas en diversos espacios el 1 de septiembre y un paro con marcha universitaria el 2 de septiembre, con concentración en la Facultad de Medicina y posterior movilización hacia el centro de Mar del Plata.

La ley de financiamiento universitario, recientemente aprobada por el Senado pero aún pendiente de publicación en el Boletín Oficial, constituye uno de los puntos centrales de la disputa. ADUM destacó que la intención del presidente de vetar esta legislación fortalece su determinación de sostener las acciones de protesta.

“Resistimos el plan de destrucción de la universidad pública”, expresaron los docentes en un comunicado.

