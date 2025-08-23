Durante la 19ª edición de Navalshore, celebrada en Río de Janeiro (Brasil), la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN), junto con la Associação Brasileira das Empresas da Economia do Mar (ABEEMAR) y el Sindicato Nacional da Indústria de Construção e Reparação Naval e Offshore (SINAVAL), firmaron un acuerdo de cooperación institucional.

La rúbrica estuvo a cargo de Marcelo Domínguez, presidente de ABIN; Joao Azeredo, presidente de ABEEMAR; y Ariovaldo Rocha, presidente de SINAVAL, con la presencia de Sergio Leal, secretario ejecutivo de SINAVAL, y Jesús Rodríguez, vocal de la Comisión Directiva de ABIN.

El acuerdo reconoce el carácter estratégico de la relación entre Argentina y Brasil, destacando la relevancia del sector naval y naviero para el desarrollo económico, la generación de empleo, la integración productiva y el fortalecimiento de la soberanía en ambos países.

Con este convenio, las partes buscan establecer un marco institucional que promueva la cooperación bilateral en el sector naval. Los objetivos incluyen fortalecer la relación sectorial, facilitar el intercambio de información, experiencias y conocimientos técnicos, e identificar desafíos y oportunidades estratégicas para el desarrollo conjunto.

Asimismo, el acuerdo impulsa acciones conjuntas en formación, innovación y proyectos científico-tecnológicos, además de fomentar una agenda común de desarrollo sectorial a nivel regional. Se destacó la promoción de la participación conjunta en eventos internacionales, como Navalshore y el Encuentro Internacional de la Industria Naval (EINAVAL), que se realizará en Argentina en noviembre de 2026.

