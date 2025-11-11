Abel Pintos ofreció un concierto solidario a beneficio de la Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, en el marco del cierre de un año histórico por la celebración de los 150 años del Hospital.

Ads

Organizado por la Cooperadora del Hospital junto a la productora Plan Divino, el artista brindó un emotivo show acústico ante un auditorio colmado en el Palacio Libertad.

Minutos antes del inicio del show, Abel Pintos y Marcelo González – socio del artista, responsable de Plan Divino e impulsor de estas acciones – recibieron de parte del Dr. Pablo Neira – Director Médico médico – y de Alicia Garré – Presidente de la Cooperadora – la honorable invitación para convertirse en Padrinos del Hospital. Muy emocionados, recibieron también dos placas en agradecimiento por su compromiso con la causa y su apoyo constante.

Ads

El encuentro tuvo como objetivo seguir impulsando la obra más importante que la Cooperadora llevó adelante en toda su historia, que es la remodelación integral del Pabellón Gómez, una de las áreas más significativas del hospital. Será un proyecto en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que transformará más de 3.200 m2 y mejorará la calidad de internación del 40% de los pacientes del Gutiérrez.

El evento contó con la presencia de autoridades del Hospital, representantes de empresas y marcas que acompañan la labor solidaria de la Cooperadora, junto a invitados especiales del ámbito de la cultura, el espectáculo, el periodismo y la salud.

Ads

Sobre la Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez

Desde hace casi 70 años, la Cooperadora trabaja para mejorar la calidad de atención de los niños, niñas y sus familias, impulsando obras, equipamiento y programas de asistencia en el hospital público pediátrico más emblemático del país.

Puede interesarte