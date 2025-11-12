El martes por la noche, la Fundación Konex celebró en Buenos Aires una nueva edición de los Premios Konex a la Música Popular, y uno de los momentos más emotivos llegó de la mano de Abel Pintos, quien recibió el galardón en la categoría Melódico/Romántico, consolidando su lugar como una de las voces más queridas y representativas del país.

Al subir al escenario, el artista bahiense agradeció profundamente la distinción y la compartió con quienes lo acompañan desde sus inicios: “Lo quiero compartir con mis familias, músicos y técnicos que están conmigo hace muchos años. También a la familia que busqué, que es el público, y a la familia que despierta en mí todo mi amor: Mora, Guillermina y Rosario”, expresó visiblemente emocionado, en referencia a su pareja y sus hijos.

Durante su paso por la alfombra roja, Pintos fue uno de los más ovacionados por el público y sus colegas. Su presencia simbolizó la vigencia de una carrera que, tras más de dos décadas, continúa renovándose sin perder su esencia. “Abel representa la sensibilidad y la conexión con la gente como pocos artistas logran”, señalaron desde la organización.

La ceremonia, que tuvo lugar en la Ciudad Cultural Konex, reunió a grandes nombres de la música argentina, desde Charly García, homenajeado con el Konex de Brillante, hasta Soledad Pastorutti, David Lebón, Divididos y La Delio Valdez. Pero entre las múltiples emociones de la noche, la participación de Pintos fue uno de los momentos más celebrados por el público presente.

