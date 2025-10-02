Este miércoles por la tarde se concretó la firma de un convenio de cooperación entre Abel Pintos, acompañado por su socio y manager Marcelo González en representación de Plan Divino y la Universidad de Buenos Aires, representada en este acto por su rector Profesor Dr. Ricardo Gelpi.

Ads

El mismo tiene por objeto establecer un beneficio cultural y social para la comunidad universitaria de la UBA (docentes, no docentes y estudiantes), consistente en un descuento del 25% sobre el valor de las entradas generales para el recital que Abel brindará en Ciudad Universitaria el 6 de diciembre diciembre.

Puede interesarte

Las localidades pueden ser adquiridas en www.enigmatickets.com o en punto de venta físico (de lunes a sábado de 12 a 19hs.) ubicado en Av. Callao 1420, CABA. Toda la información se encuentra disponible en www.abel.art.

Ads

De esta manera, el artista y su productora reafirman su apoyo y compromiso con la educación pública, libre y no arancelada, reconociendo el rol fundamental de la UBA en la formación de profesionales, la producción de conocimiento y el desarrollo del país.

A su vez, la UBA reafirma su compromiso con la promoción de la cultura como activo social y reconoce la trayectoria artística de Abel Pintos como parte del patrimonio cultural contemporáneo de la Argentina.

Ads