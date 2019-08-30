Tener una Cafetera en nuestras casas puede convertirse en toda una experiencia gourmet. Al empezar a combinar diferentes ingredientes con nuestra máquina de café favorita, podemos dar uso a toda nuestra creatividad y descubrir nuevos sabores y combinaciones, dignas de cualquier barista profesional.

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Aquí te ofrecemos 8 recetas de diferentes cafés, tanto fríos como calientes, que podrás realizar con cualquier Cafetera en la comodidad de tu hogar, para hacer de tus desayunos y meriendas una nueva experiencia para tu paladar. ¡Manos a la obra!

Latte Macchiato con Crema de Chocolate y Coco, el favorito en Cafetera

Esta combinación es exquisita para darle un toque gourmet a tu café. Para prepararlo hay que colocar dos cucharaditas de crema de chocolate en un vaso. Luego calentar 20 cm3 de leche con una cucharadita de jarabe de coco. Espumar esta leche y verterla junto con la espuma sobre la crema de chocolate. Luego incorporar el café y decorarlo con crema de chocolate, o espolvorear coco rallado.

Kaffe Quattro

Un café frío con bases de chocolate. Para armarlo es preciso colocar una cucharada de jarabe de chocolate en nuestro vaso y luego agregar una cucharada de caramelo. Incorporar hielos hasta alcanzar la mitad del vaso y servir sobre ellos 30 cm3 de leche. Preparar nuestro café y verterlo en el vaso, para luego espumar leche y completar con ella nuestra bebida. Decorar con chispas de chocolate.

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Passiocino

Una versión especial del clásico cappuccino, donde el maracuyá es protagonista. Para prepararlo es preciso colocar una cucharada de pulpa, salsa o jalea de maracuyá en nuestra taza, incorporar seguidamente el café, y luego espumar leche e incorporarla a la taza. Es posible decorar nuestro café con pulpa de maracuyá.

Café frío con mango

Una nueva combinación con frutas tropicales. Para esta bebida es necesario verter en una licuadora una medida de café expresso, ¼ de mango, 1 cucharadita de azúcar y 1 cucharada de helado de mango. Incorporar hielo y licuar toda la preparación, para luego servirlo en un vaso largo. ¡Ideal para los días de mucho calor!

Latte Macchiato a la Crème Brûlèe

Espumar y calentar 150 cm3 de leche, hasta que posea una espuma consistente. Colocar en un vaso 10 cm3 de jarabe de vainilla y agregar un shot de café. Mezclar muy bien esta preparación y luego incorporar la leche espumada. Antes de finalizar nuestra bebida, incorporar otro shot de café. Finalizar la preparación espolvoreando azúcar morena sobre nuestra bebida y caramelizarla con un soplete de cocina, como si fuera una verdadera crème brûlèe.

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Cappuccino con naranja

Esta bebida es para atrevidos. Para su preparación es necesario colocar 100 cm3 de jugo de naranja en una taza grande, y agregar una cucharada de miel. Incorporar a esta mezcla un shot de café, y finalizar la bebida con leche previamente espumada. Para decorar colocar una ramita de romero sobre la espuma de la leche.

Café y Frutos del Bosque

Para iniciar esta deliciosa combinación primero es necesario realizar una infusión de 2 saquitos de té de frutos del bosque en 40 cm3 de agua hirviendo, dejándolo reposar hasta que el agua tenga un color oscuro y luego agregar 4 cucharaditas de azúcar. Una vez que el té esté tibio colocarlo en una batidora junto con 500 cm3 de crema de leche, y batir hasta que se forme una crema estilo chantilly.

Para completar la bebida colocar en una taza una medida de café espresso, o un shot de café según nuestra elección, y colocar por encima la crema de frutos del bosque. Decorar con jarabe de frutos rojos o frambuesas y frutillas sobre nuestra bebida.

Café L’ Amandine

Esta es una receta elaborada, pero su resultado es verdaderamente exquisito. Para iniciar esta preparación es necesario realizar un puré de castañas, el cual se obtiene hirviendo castañas peladas (para pelarlas se deben hervir realizándoles un corte transversal a cada una) en leche y manteca, cubriendo los frutos secos en su totalidad durante unos 5 a 7 minutos. Luego, se debe procesar la preparación hasta obtener el puré.

Una vez obtenido el puré se debe mezclar un litro de crema de leche con 25 gr del mismo, hasta obtener una textura suave como si fuera crema chantilly. Seguidamente, hay que calentar 50 cm3 de leche con 30 cm3 de jarabe de almendras, y luego unir esta preparación a la taza donde hayamos colocado nuestro café. Decorar la bebida con la crema chantilly de castañas y trocitos de almendra.

Sobre el autor El Marplatense