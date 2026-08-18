El Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, que comenzó con la obligación de discriminar el IVA y otros impuestos nacionales indirectos, avanza en el ámbito provincial y suma nuevos requerimientos para las empresas y comercios que venden a consumidores finales.

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La medida tiene su origen en la Ley 27.743 y busca que los consumidores puedan conocer con mayor claridad la carga tributaria incluida en el precio de los bienes y servicios. Durante 2026, distintas provincias comenzaron a avanzar con sus propias reglamentaciones para incorporar información vinculada al Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) en las facturas y comprobantes.

La implementación, sin embargo, no es uniforme en todo el país. CABA, Chubut y Entre Ríos avanzaron con la reglamentación del régimen, mientras que otras jurisdicciones adhirieron pero todavía se encontraban pendientes de completar su instrumentación.

CABA, Chubut y Entre Ríos, entre las jurisdicciones que avanzaron

En la Ciudad de Buenos Aires, la normativa establece que los contribuyentes alcanzados por Ingresos Brutos deben discriminar en los comprobantes emitidos a consumidores finales la alícuota correspondiente. Si bien la adecuación técnica tenía como fecha límite el 31 de agosto de 2026, pero el 18 de agosto de 2026 la AGIP oficializó una prórroga fijando el nuevo plazo hasta el 30 de septiembre de 2026, siendo su aplicación obligatoria a partir del 1° de octubre de 2026 (más información disponible en la normativa del Boletín Oficial).

Entre Ríos, por su parte, comenzó a aplicar el régimen el 5 de julio de 2026, incorporando información sobre Ingresos Brutos y contemplando posteriormente la incorporación de tasas municipales. Chubut también avanzó con su implementación, con una vigencia prevista desde el 1° de septiembre de 2026.

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Mendoza y Santa Fe ya adhirieron formalmente al régimen, aunque el proceso de reglamentación ha tenido distintos grados de avance. En otras provincias, como Córdoba y Salta, la adhesión todavía se encontraba en proceso según el relevamiento de mayo de 2026.

Esta situación plantea un desafío adicional para comercios, empresas y profesionales: mantenerse actualizados frente a cambios que dependen de la jurisdicción en la que desarrollan su actividad y adecuar sus sistemas de facturación cuando corresponda.

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La tecnología gana protagonismo frente a los cambios normativos

El avance de estas obligaciones también pone en primer plano la importancia de utilizar herramientas de facturación capaces de acompañar los cambios regulatorios.

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Un escenario que seguirá cambiando

La implementación provincial del Régimen de Transparencia Fiscal todavía se encuentra en evolución. Las diferencias entre jurisdicciones hacen que empresas y profesionales deban prestar especial atención a las normas locales, sus fechas de vigencia y los datos que deben incorporarse a los comprobantes.

Para los contribuyentes, el desafío no pasa solamente por conocer las nuevas obligaciones, sino también por contar con sistemas de facturación que permitan adaptarse a un escenario regulatorio cada vez más dinámico.

En ese contexto, la digitalización de procesos como la facturación, la importación de compras y la gestión administrativa adquiere un papel cada vez más relevante para reducir tareas manuales y acompañar los cambios que atraviesa el sistema tributario argentino.