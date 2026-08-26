Jugar al fútbol implica mucho más que correr detrás de una pelota durante 90 minutos. Los cambios de ritmo, los sprints, los saltos, los giros y los movimientos bruscos exigen fuerza, coordinación, velocidad y capacidad para sostener el esfuerzo a lo largo del partido. Por eso, complementar las prácticas habituales con otros ejercicios puede ayudar a mejorar distintos aspectos del rendimiento.

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Ejercicios de fuerza para fortalecer las piernas

Las piernas reciben buena parte de la carga durante un partido. Cada aceleración, frenada, salto o cambio de dirección requiere que los músculos puedan producir fuerza de manera rápida y repetida. Por eso, incorporar ejercicios específicos para el tren inferior puede ser una buena forma de complementar la práctica de fútbol.

Las sentadillas son una de las alternativas más sencillas. Se pueden realizar sin equipamiento y, cuando la técnica ya está incorporada, añadir resistencia de forma progresiva. También existen variantes como la sentadilla búlgara, que trabaja cada pierna por separado y suma una exigencia adicional de equilibrio y control.

Las estocadas o lunges son otra opción. Además de involucrar los músculos de las piernas, obligan a estabilizar el cuerpo mientras se avanza. Esto puede resultar especialmente útil para quienes buscan mejorar el control durante desplazamientos y movimientos unilaterales.

El entrenamiento de fuerza también puede realizarse con ejercicios como el peso muerto, aunque en este caso conviene aprender primero la técnica y utilizar una carga acorde al nivel de cada persona. Este movimiento involucra la cadena posterior, con participación de glúteos e isquiotibiales, dos grupos musculares que tienen un papel relevante en acciones como correr y acelerar.

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Saltos para trabajar la potencia

La potencia no es lo mismo que tener fuerza. En el fútbol, muchas acciones requieren aplicar esa fuerza en un período muy corto. Un jugador puede necesitar salir rápidamente después de recibir la pelota, saltar para disputar un centro o acelerar tras un cambio de dirección.

Los ejercicios pliométricos pueden incorporarse para trabajar esa capacidad. Una alternativa accesible son las sentadillas con salto. El movimiento parte de una sentadilla y continúa con un salto vertical, buscando que el impulso sea rápido y controlado.

También se pueden realizar saltos hacia adelante o saltos sobre una superficie elevada, siempre que exista experiencia suficiente y que el espacio sea seguro. En este tipo de ejercicios no conviene perseguir una mayor altura a cualquier precio. La calidad del movimiento y un aterrizaje estable importan tanto como la potencia del salto.

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Entrenamientos para mejorar la velocidad

La velocidad en el fútbol suele aparecer en esfuerzos cortos. No se trata solamente de poder correr rápido durante varios minutos, sino de acelerar, sostener un sprint durante unos segundos y volver a recuperar para repetir la acción.

Una forma de entrenarla es mediante intervalos. Por ejemplo, se pueden alternar períodos de trote con tramos de carrera más intensa. La distancia, la duración y la cantidad de repeticiones deberían ajustarse al nivel físico de cada persona.

Los sprints cortos también pueden realizarse en una cancha, una pista o un espacio abierto que permita correr sin obstáculos. Para hacerlos más específicos para el fútbol, se pueden combinar con cambios de dirección o desplazamientos alrededor de conos. Si el entrenamiento se realiza en cancha, también es importante utilizar un calzado adecuado para la superficie; los botines Adidas pueden ser una de las opciones a considerar según el tipo de terreno.

El entrenamiento interválico también permite trabajar la resistencia de una manera más cercana a las exigencias del juego. En el fútbol se suceden momentos de mayor intensidad con otros de menor demanda, por lo que no todos los entrenamientos tienen que consistir en correr de manera continua durante largos períodos.

Trabajo de core para ganar estabilidad

El abdomen y la zona media del cuerpo también participan en los movimientos del futbolista. Una buena estabilidad permite controlar mejor el cuerpo mientras se corre, se frena, se gira o se disputa una pelota.

La plancha es una alternativa sencilla para trabajar esta zona y puede realizarse prácticamente en cualquier lugar. El objetivo es mantener el cuerpo alineado mientras se sostiene la posición, evitando que la zona lumbar se hunda o que la cadera quede demasiado elevada.

También se pueden incorporar variantes de plancha, ejercicios de estabilidad y movimientos que involucren el tronco junto con las piernas. No es necesario realizar una gran cantidad de abdominales tradicionales para trabajar el core. Lo interesante es combinar ejercicios que obliguen a mantener el cuerpo estable mientras las extremidades se mueven.

Esta capacidad tiene relación con acciones habituales del fútbol, en las que el jugador necesita mantener el equilibrio mientras cambia de dirección o recibe contacto. Las rutinas para futbolistas suelen incluir ejercicios destinados a fortalecer el abdomen y el torso como parte de una preparación física más completa.

Ejercicios para trabajar la coordinación

Complementá tus entrenamientos de fútbol con ejercicios para fortalecer las piernas, mejorar la velocidad, trabajar el core y desarrollar potencia y coordinación.

La coordinación puede quedar relegada cuando el entrenamiento se concentra únicamente en fuerza o resistencia. Sin embargo, en el fútbol hay que controlar el cuerpo y la pelota prácticamente al mismo tiempo.

Los desplazamientos entre conos son una opción sencilla para trabajar esta capacidad. Se pueden colocar varios obstáculos en línea recta o en zigzag y recorrerlos primero a una velocidad moderada. Después, si el movimiento está controlado, se puede aumentar progresivamente el ritmo.

También es posible incorporar la pelota. Conducirla mientras se realizan cambios de dirección obliga a coordinar los movimientos de las piernas con la percepción del espacio y el control de la pelota.

Los ejercicios de agilidad pueden combinar desplazamientos laterales, carreras cortas y cambios de sentido. La clave está en no hacerlos siempre a máxima velocidad. Primero conviene dominar el recorrido y después incrementar la intensidad.

Elegí el mejor equipamiento

Además de organizar una rutina acorde al nivel físico, contar con el equipamiento adecuado puede facilitar tanto la práctica en cancha como los ejercicios complementarios. Para quienes buscan renovar su calzado, existen alternativas específicas según la superficie y el tipo de juego, mientras que para el trabajo físico pueden sumarse accesorios como bandas, colchonetas, conos o elementos de entrenamiento.

Si estás buscando distintas alternativas de indumentaria, calzado y accesorios deportivos en un mismo lugar, Vaypol ofrece equipamiento pensado para acompañar diferentes disciplinas y rutinas de entrenamiento.

La preparación de un futbolista, incluso cuando se trata de alguien que juega por diversión, se construye con pequeños ajustes sostenidos en el tiempo. El punto está en encontrar una combinación que tenga sentido dentro de la semana y que permita seguir jugando con energía cuando llegue el próximo partido.