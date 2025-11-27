Tres novedades llegan esta semana a los cines de Mar del Plata, con Zootopía 2 como la más destacada, secuela de un gran éxito de Disney de la década pasada. Además arriba a las pantallas el habitual film de terror, esta vez No alimentes a los niños dirigida por la hija de Steven Spielberg, y Las corrientes, nuevo film nacional de Milagros Mumenthaler.

Ads

Zootopía dirigida por Jared Bush y Byron Howard, con las voces de Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Ke Huy Quan.

-Cuando un enigmático reptil llega a Zootopia sembrando caos por toda la ciudad, Judy Hopps y Nick Wilde se ven obligados a seguir una pista tan extraña como peligrosa. Para descubrir qué se esconde detrás de la amenaza, la dupla deberá infiltrarse en rincones inéditos de la metrópolis, enfrentando desafíos que pondrán su complicidad al límite.

Ads

No alimentes a los niños dirigida por Destry Allyn Spielberg, con Michelle Dockery, Zoe Colletti, Andrew Liner.

-Tras un virus que arrasó con la población adulta, un grupo de chicos huérfanos emprende un viaje hacia el sur con la esperanza de reconstruir su futuro. Pero su travesía da un giro oscuro cuando caen en manos de una mujer desequilibrada, cuya aparente hospitalidad oculta un secreto letal.

Ads

Las corrientes dirigida por Milagros Mumenthaler, con Mauricio Bertorello, Sara Bessio, Esteban Bigliardi.

-Lina, una reconocida estilista argentina de 34 años, vive un momento de éxito profesional cuando un impulso inesperado la sacude después de una gala en Suiza. Al volver a Buenos Aires, guarda silencio sobre lo ocurrido, aunque una transformación imperceptible comienza a aflorar: algo que remueve, con suavidad inquietante, un pasado que creía definitivamente cerrado.

Puede interesarte