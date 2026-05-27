Intendentes, concejales y dirigentes bonaerenses realizarán un “frazadaso” frente al Senado de la Nación para rechazar el proyecto que modifica el régimen de zona fría y reduce subsidios al consumo de gas natural.

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La protesta fue consensuada durante una reunión en Villa Gesell encabezada por el intendente Gustavo Barrera, donde participaron representantes de distintos distritos de la costa atlántica y del interior bonaerense. La movilización se llevará adelante el día en que la Cámara alta trate la iniciativa que ya obtuvo media sanción en Diputados.

Según advirtieron los dirigentes, la medida impactaría sobre 1,3 millones de usuarios de la provincia de Buenos Aires, con aumentos en las facturas de gas que podrían oscilar entre el 40% y el 100%.

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“El aumento golpearía a cada familia puertas adentro, pero también al almacén, al hotel, al club, al centro de jubilados y a cada economía local”, señalaron en un documento difundido tras el encuentro.

En el texto, los referentes calificaron la iniciativa como “profundamente injusta, insensible y centralista” y remarcaron que el esquema de zona fría reconoce las bajas temperaturas, la humedad y el elevado consumo energético que caracteriza a gran parte del territorio bonaerense.

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De la reunión participaron dirigentes de General Pueyrredón, Tandil, Balcarce, Pinamar, Dolores, Mar Chiquita y Necochea, entre otros municipios. También estuvieron presentes la diputada nacional Jimena López y el exintendente marplatense Gustavo Pulti.

En paralelo, el gobierno de Axel Kicillof analiza avanzar con una presentación judicial contra la medida, aunque eso recién podría concretarse si el proyecto es convertido en ley y promulgado por el Ejecutivo nacional.

Fuente: Dib