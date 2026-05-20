Un total de 15.000 vecinos firmaron un petitorio lanzado por la Defensoría del Pueblo del Partido de General Pueyrredon para que los legisladores no avancen con la eliminación del beneficio de Zona Fría para la ciudad. Más allá de la votación en Diputados, se indicó que la campaña de recolección de adhesiones continuará abierta de cara al posterior tratamiento del proyecto en el Senado.

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La iniciativa busca que los legisladores cuenten con una expresión directa de la comunidad antes de votar, visibilizando el impacto social y económico que tendría para la región la eventual modificación o eliminación del beneficio tarifario. El primer corte de firmas había sido enviado al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

En este sentido, el defensor del Pueblo, Marcelo Lacedonia, afirmó que la Ley de Zona Fría “no constituye un privilegio, sino una herramienta de justicia que atiende a una realidad climática y geográfica indiscutible. Modificar este régimen es dar un paso atrás en los derechos de nuestra comunidad”.

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Y agregó: “No estamos discutiendo una cuestión ideológica, sino un principio de pura realidad: el gas es un servicio público esencial y, en zonas con las temperaturas y el clima de nuestro distrito, es un insumo indispensable para cuidar la salud, la subsistencia y el desarrollo de las familias”.

En las notas remitidas al Congreso, la Defensoría advirtió que la eliminación del beneficio podría empujar a miles de hogares a la denominada “pobreza energética”, situación en la que una familia destina más del 10% de sus ingresos al pago de servicios como luz y gas.

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Asimismo, se señaló que la quita del régimen rompería el equilibrio económico de numerosos hogares, obligando a muchas familias a elegir entre calefaccionar sus viviendas o cubrir necesidades básicas como la alimentación y la salud.

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Desde el organismo también remarcaron que la tarifa diferenciada se financia a través de un fondo fiduciario específico y no mediante subsidios generalizados del Tesoro nacional, y que el consumo energético en Mar del Plata está condicionado por inviernos prolongados y altos niveles de humedad, lo que impacta tanto en las economías familiares como en el entramado productivo local.

Finalmente, destacaron que el respaldo de 15.000 firmas en pocos días refleja el carácter transversal del reclamo en General Pueyrredon e informaron que los vecinos pueden continuar adhiriendo de manera digital a través de la plataforma Change.org -solicitando el enlace por WhatsApp al 2236152488- o de forma presencial en los recorridos territoriales que continuará realizando la Defensoría.