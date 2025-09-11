El próximo sábado, el boxeo profesional volverá a Mar del Plata con un doble fondo en medio de una velada amateur que tendrá lugar en el Polideportivo del Barrio Las Heras (Fortunato de la Plaza 8438) bajo la organización de Ángel Ordas responsable de Monkey Box.

Los protagonistas locales en la noche serán Zoe Fernández y Gonzalo Manríquez. En el caso de la “Indiecita” tendrá su tercera pelea en el campo rentado luego de dos triunfos en las tarjetas que se dieron en nuestra ciudad. El último fue hace dos meses en el Casino Central. Ahora tendrá que medirse con la chubutense Micaela Natalia Torres que viene de tres derrotas como profesional y quiere llevarse el premio mayor desde Mar del Plata.

Por su parte, Manríquez volverá a pelear en su ciudad luego de 8 años. En medio tuvo algunas participaciones nacionales en otros destinos como Orán, Santa Rosa y Puerto San Julián; pero principalmente ha cosechado experiencias internacionales. Peleó en Rusia contra Elnur Samedov, en España contra Hugo Micallef, en Chile ante Patricio Carrión y en Canadá ante Wyatt Sanford. En todos los casos fueron derrotas para un récord 5-6-1.

Gonzalo Manríquez vuelve al ring.

En su vuelta a las lonas marplatenses, tendrá como rival al pampeano Alan “El Torito” Vila que acumula una carrera con 2 triunfos, 7 caídas y 1 empate; pero viene de una larga inactividad que romperá el próximo sábado.

La noche se completará con 13 peleas amateurs programadas, incluso algunas con títulos bonaerenses en juego entre boxeadores de nuestra ciudad y de la zona. Prometieron su asistencia representantes de Tandil, Las Toninas y Mar de Ajó.

Las entradas están a la venta en los gimnasios que participan y sino, se pueden abonar en el ingreso del Polideportivo del Barrio Las Heras.

CRONOGRAMA DE PELEAS

Leandro Pensa (Monkey Box) vs Lautaro Gomenetti (Gym Tandil)

TÍTULO EN JUEGO (Bonaerense)

Lucas Díaz (Gym Maravilla Sosa) vs Facundo Gómez (Gym Las Toninas)

Dilan Ludueña (Gym Maldonado) vs Franco Ramírez (Team Gallo)

Felipe Arrua (La Rambla) vs Iñaki Echeveste (Gym FC)

Kevin Baiotti (Monkey Box) vs Gaspar Almirón (Gym Maravilla Sosa)

Cruz Cepeda (Defensores del Sur) vs Alex Orellana (Gym Pereyra)

Diego Miranovich (Gym Maravilla Sosa) vs Jonathan Vegas (Gym de Las Toninas)

PELEAS PROFESIONALES

Zoe Fernández (Monkey Gym) vs Natalia Torres (Gym Chubut)

Gonzalo Manrique vs Alan Vilas (Gym de La Pampa)

Gabriel Luján (Gym Sergio Orrego) vs Franco Acosta (La Rambla)

Sharif Florentín (Team Gallo) vs El Talento Álvarez (Gym Tandil)

Exequiel Desima (Gym Imperio) vs Nahuel Ludueña (Gym Maldonado)

Ismael Barrios (Gym La Roca) vs Valentín Martínez (Gym Pereyra)

TÍTULO EN JUEGO (Bonaerense)

Iago Adauto (Team Gallo) vs Matías Pose (Gym Villalobo)

Jesús Almirón (Gym Meneses) vs Ángel Coronel (Gym Mar de Ajó)