Mauro Zelayeta logró un objetivo con Ciudad Voley que era la clasificación a las semifinales de la Liga de Voleibol Argentina (LVA) y por delante tienen un desafío aún más grande que es el Campeonato Sudamericano de Clubes que se disputará desde el 12 de marzo en Uberlandia, Brasil.

Luego de dejar en el camino por los cuartos de final a Waiwen, el marplatense habló con Marca Deportiva y señaló que está “muy feliz de haber pasado semifinal y haber ganado los dos partidos. Sabíamos que Waiwen era un rival duro, pero nosotros teníamos que hacer de nuestra parte, todo lo posible para llevarnos el pase a semis”.

Se enfrentó con su ex compañero y amigo en Once Unidos, Bautista Gazaba y recordó que “en los partidos jodíamos con Bauti porque siempre nos toca jugar los cuartos de final. En su momento, hace dos años fue conmigo en Ciudad y él en Once Unidos y este año fue Ciudad ante Waiwen, como que estamos predestinados a jugar los cuartos de final”.

El tramo final de la temporada, tendrá torneos tan exigentes como importantes y Zelayeta sabe que están preparados para eso: “ahora se nos viene el Sudamericano y después las semifinales, que todavía no están bien las fechas. Estamos enfocados en el Sudamericano y en la Liga. Nosotros apuntamos a salir campeón de la Liga, así que estamos laburando para eso”, comentó.

Puede interesarte

Luego agregó sobre el certamen en Brasil donde compartirán grupo con SESI Volei de Brasil y Club Olimpic de Bolivia: “nos preparamos de la misma manera que para el Mundial de Clubes, venimos entrenando mucho porque nuestro objetivo es clasificar al Mundial de Clubes del año que viene. Para eso tenemos que llegar por lo menos a la final”, explicó Mauro.

Jugar en Ciudad Voley significa tener objetivos altos y eso lo sabe, ha aprendido a convivir con eso todo el tiempo y hoy sabe que hay una posibilidad de alcanzar cada una de esas metas.