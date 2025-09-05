El regreso de Horacio Zeballos y Marcel Granollers a la competencia internacional luego de una fascitis plantar del español, estaba repleto de incertidumbre, pero el nivel de la dupla se mantuvo intacto para alcanzar esta semana una nueva final de Grand Slam.

Los ex número 1 del mundo vencieron esta noche a los estadounidenses Robert Cash y JJ Tracy por 6-3, 3-6 y 6-1 luego de 1 hora y 44 minutos de partido para ganarse el derecho de jugar la segunda final del año en un torneo de estas características. La anterior había sido la história en Roland Garros donde sumaron su primer título entre los “grandes” del circuito.

Con un buen primer set, tuvieron 14 winners a lo largo del parcial y aprovecharon la primera oportunidad de quiebre para efectivizarla. La diferencia fue definitiva porque después fueron sólidos con su servicio para cerrar el primer parcial por 6-3.

La segunda manga fue completamente opuesta porque esta vez los tiros ganadores estuvieron del lado de la dupla local que consiguió 17 contra apenas 9 del argentino y el español; pero además tuvieron una sola oportunidad de quiebre que también aprovecharon para otro 6-3 pero esta vez para Cash y Tracy.

En el set definitivo, una vez más los ex número 1 del mundo hicieron un trabajo sólido, quebraron dos veces el saque de sus rivales y lo ganaron por 6-1 para completar el pasaje a una nueva final de Grand Slam para sus carreras profesionales.

Ahora disputarán la segunda final de la temporada en este nivel después de haber logrado el primer título juntos de GS en sus carreras en aquél inolvidable Roland Garros. ¿Será momento del segundo grande?