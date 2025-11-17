Los gobernadores de Chaco, Leandro Zdero, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, visitaron hoy la Casa Rosada para mantener un encuentro con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli. La reunión se enmarcó en la ronda de diálogo que el Gobierno nacional lleva adelante con las provincias para consolidar apoyos al proyecto de Presupuesto 2026 y a las reformas previstas para la segunda etapa de la gestión de Javier Milei.

Durante el encuentro, Zdero expresó su respaldo a las iniciativas oficiales y destacó “la importancia de avanzar sin dilaciones en las transformaciones que demanda el país”. Por su parte, Weretilneck valoró la posibilidad de “alinear agendas y prioridades y abrir un camino de trabajo conjunto para acompañar las reformas que serán enviadas al Congreso”. Ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de “profundizar la cooperación Nación–provincias” para impulsar medidas orientadas al desarrollo y la institucionalidad.

La reunión se suma a la serie de encuentros que Santilli viene manteniendo con gobernadores desde su reciente designación como ministro del Interior. Hasta el momento, ya dialogó con Martín Llaryora (Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

En esta etapa, el objetivo del Gobierno es avanzar con los proyectos de reforma laboral, penal y tributaria, en línea con el programa económico que busca alcanzar y sostener el equilibrio fiscal. Por el momento, no han sido convocados los mandatarios peronistas Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

