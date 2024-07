Javier Milei volvió a estar en boca de la ex vedette Amalia "Yuyito" González, quien este sábado a la noche reveló que el presidente pactó una cena con ella tras su estadía en París, donde viajó para la inauguración de los Juegos Olímpicos y una reunión bilateral con su par Emmanuel Macron.

"Algunos periodistas me preguntaron después de la salida al Teatro Colón, si había alguna cita próxima, alguna invitación y no había. Pero cuando me preguntaron si aceptaría otra invitación, dije que 'sí'”, contó la conductora de TV en La Noche de Mirtha.

“Entonces, ¿qué pasó? Teléfono", continuó Yuyito, quien reprodujo lo que le dijo el mandatario durante la comunicación: "Cuando vuelva de París, te invito a cenar”.

En el marco de su relato Beto Casella, otro de los invitados de la mesa, le preguntó: "¿Hubo un mensajito tipo 'me está pasando algo con vos’?” La mujer de 64 años respondió: “Todavía no, pero después de la cena veremos qué pasa".

En la mesa, Yuyito también fue consultada por el ex conductor de Bendita y la "Chiqui" acerca de "si existe una tensión sexual" con Milei. Y contestó: “Pasó, pero no lo interpreté como tal”. También aclaró: "Todavía no hubo beso porque, además, nos fuimos separados (del Teatro Colón). Hubo beso en la mejilla”.

En otro tramo del programa, Mirtha aprovechó su repertorio de consultas filosas respecto de la presencia de Milei en el Colón, con quien Yuyito vio Carmen, la ópera de Georges Bizet. “Yo te voy a hacer una pregunta que por ahí nadie te hace, ¿lo aplaudieron o lo silbaron? ¿O fue mezclado? Decime la verdad”, lanzó la "diva de los almuerzos".

“Lo aplaudieron muchísimo”, devolvió la ex vedette, quien según ella hubo "un 80 por ciento de aplausos y un 20 de no aplausos". Y completó: "Se notó que había una diferencia en el público”.

Por último, la "Chiqui" le preguntó a Yuyito si se peleó Fátima Florez, la ex pareja de Milei. “No”, respondió. Y cerró: "No la conozco personalmente, la respeto mucho. Me han preguntado estos días los periodistas y verdaderamente les pedí que no quería entrar en esa sintonía”.

Fuente: Clarín