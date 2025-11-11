En el marco del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, la serie “Yiya” tuvo su función de estreno dentro de la nueva sección Mar del Plata Series, el espacio que el Festival incorporó este año para destacar producciones seriadas que dialogan directamente con el lenguaje cinematográfico y su impacto cultural.

La presentación contó con muy buena concurrencia y un fuerte interés del público por la historia real que inspira la ficción.

La serie está protagonizada por Julieta Zylberberg y Cristina Banegas, quienes encarnan distintas etapas y matices de la célebre Yiya Murano, conocida como la “envenenadora de Monserrat”. El elenco se completa con Pablo Rago —también presente en la función—, Monna Antonopulos, Cecilia Dopazo, Laura Novoa, Diego Cremonesi y Carlos Portaluppi, conformando un reparto de fuerte presencia en la escena nacional.

Tras la proyección, Banegas y Rago participaron de una charla abierta con el público, donde compartieron sus impresiones sobre el abordaje narrativo y el desafío de representar una historia que forma parte de la memoria colectiva argentina.

“Lo más complejo es correrse del mito y acercarse a la persona”, expresó Banegas, subrayando el trabajo sobre el subtexto emocional de los vínculos que rodearon a Murano.

Por su parte, la directora Daniela Goggi destacó que la intención de la serie no es reproducir el tono sensacionalista con el que muchas veces se relató el caso, sino reponer la densidad humana y social detrás de los hechos, evitando caer en la caricaturización.

La inclusión de “Yiya” en Mar del Plata Series marca un paso más en la consolidación del Festival como espacio donde convergen cine, plataformas y nuevos formatos narrativos, un terreno clave en la producción audiovisual contemporánea.

El estreno en la plataforma Flow se espera para este jueves 13 de noviembre, pero su paso por Mar del Plata la instaló inmediatamente como uno de los títulos nacionales más comentados del momento.