Trenes Argentinos informó que ya están disponibles los boletos para los servicios de larga distancia para octubre y noviembre, entre los que se destaca el ramal Buenos Aires–Mar del Plata, uno de los más demandados por marplatenses y turistas que visitan la ciudad.

Los trenes salen desde Constitución de lunes a viernes en dos horarios: 07:30 y 14:17. En tanto, los regresos desde Mar del Plata son a la 1:11 y 14:21, y los sábados los servicios parten a las 07:32 y 14:32 desde la terminal porteña y vuelven desde la ciudad balnearia a la 1:11 y 14:36.

A su vez, los domingos y feriados, los trenes circulan a las 07:25 y 14:52 desde Buenos Aires y retornan a la 1:11 y 14:57 desde Mar del Plata. Y en paralelo, sumaron un refuerzo los viernes a las 17:08, que retorna los domingos a las 22:53.

Por otro lado, los pasajes en primera clase parten desde los 25.000 pesos, aunque el valor varía según la demanda.

Cabe destacar que, debido a las obras de renovación de vías en el marco de la Emergencia Ferroviaria, hasta mediados de noviembre no circularán trenes desde Constitución los martes, miércoles y jueves, mientras que desde Mar del Plata hacia Buenos Aires no habrá servicios los miércoles y jueves.

Los pasajes ya se encuentran disponibles en las boleterías de Constitución, Retiro y Once, además de las estaciones intermedias habilitadas (consultar listado en el sitio oficial), y de forma online en la web de Trenes Argentinos.