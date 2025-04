En diálogo con Los datos del día de Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7), el contador público y docente universitario Marcelo Corbalán explicó los recientes cambios en la compra de moneda extranjera tras la flexibilización parcial del cepo cambiario. La novedad más importante es que ya no se aplica la percepción del 30% para la compra de dólares con fines de atesoramiento, es decir, cuando una persona adquiere billetes para ahorrar.

“Eso ya no corre más”, aseguró Corbalán. “Suponé que a mí me sobraron 300.000 pesos, voy y me compro los dólares que me alcancen. Eso no tiene más la percepción”.

Sin embargo, aclaró que en la mayoría de los consumos en moneda extranjera el recargo sigue vigente: “Compro un pasaje al exterior, compro una plataforma de música, de películas…todos los gastos que yo haga en el exterior van a venir con un 30% de recargo”.

Una alternativa que mencionó para evitar ese 30% en gastos con tarjeta es pagar el resumen directamente con dólares desde una cuenta en moneda extranjera: “Si yo tengo los dólares en mi cuenta, puedo directamente pagar con esos dólares. La percepción es cuando se hace el cambio a pesos”.

Por otro lado, el docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) también recordó que hay que observar bien los resúmenes de las tarjetas, ya que pueden aparecer otros cargos además del 30%: “Vas a ver algo de ARBA y una resolución de AFIP que no tiene nada que ver con este porcentaje. Ahí te están cobrando el IVA de la operación y los Ingresos Brutos. Eso sigue estando”.

Asimismo, el contador insistió en que se trata de un cambio parcial en el régimen cambiario, pero que todavía no se puede hablar de una apertura total: “Se vinieron algunos cambios. Me imagino que para las próximas semanas vamos a tener otros, que vamos a ir explicando a partir de esta flexibilización”.

Por último, destacó que hay excepciones importantes a la percepción del 30%: “Ese porcentaje no se aplica para cuestiones de educación ni cuestiones de salud. Por ejemplo, si estás haciendo un posgrado afuera, un curso de capacitación, el 30% no se cobra. Tenés que presentar la documentación”.