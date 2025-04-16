moneda extranjera

“Ya no se aplica la percepción del 30% en la compra de dólares para ahorro”
El contador Marcelo Corbalán explicó qué operaciones siguen alcanzadas, como consumos en el exterior, IVA e Ingresos Brutos, salvo en salud y educación.
El contador Marcelo Corbalán explicó qué operaciones siguen alcanzadas, como consumos en el exterior, IVA e Ingresos Brutos, salvo en salud y educación.
Hoy tocó un nuevo récord de $1300. Finalmente, cerró a $1265 para la compra y a $1295 para la venta.
La reforma alcanzará a los títulos públicos, los fondos comunes de inversión, las operaciones de compraventa de inmuebles y los plazos fijos, entre las operaciones más cotidianas.