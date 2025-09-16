El próximo domingo 26 de octubre se celebrarán las elecciones legislativas nacionales y a más de un mes para la votación, la Cámara Nacional Electoral informó que ya está disponible el padrón definitivo para que los ciudadanos puedan consultar dónde emitir el sufragio.

De acuerdo con el cronograma electoral anual, la publicación y difusión del padrón definitivo de electores se realizan en esta fecha, 40 días antes de la elección general. La CNE también informó que desde las 00:00 está disponible la herramienta de consulta, que permite a cada ciudadano conocer los datos precisos sobre su lugar de votación, como el número de mesa y orden.

Cabe recordar que a diferencia de lo que pasó en el territorio bonaerense en septiembre, cuando se usó la boleta “tradicional”, en octubre se irá a las urnas para votar con la Boleta Única Papel (BUP).

Cómo consultar el padrón electoral

Para consultar el padrón definitivo y saber dónde votar el domingo 26 de octubre, hay que ingresar al sitio oficial www.padron.gob.ar, y luego, completar los datos: número de DNI, género según figura en el documento y distrito.

Tras ello, se debe completar el captcha de seguridad y presionar el botón “Consultar”, y anotar los datos de votación, que son escuela, número de mesa y orden.

Sin embargo, se recomienda verificar nuevamente antes de votar, ya que la Justicia Electoral puede ajustar locales hasta 48 horas antes de la elección.