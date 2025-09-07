Kimberley cayó 2-0 en su visita a Costa Brava en La Pampa en el marco de la octava fecha de la Segunda Fase del Torneo Federal A

El trámite fue parejo en cuanto a las chances de gol. Para el “Dragón” la más clara fue una chilena de Santiago Ávila que Luciano Silva, arquero local, alcanzó a desviar.

Para el conjunto pampeano lo más peligroso fue una acción de Francisco Gutiérrez, que se quedó con un envío a las espaldas de los centrales y definió aunque sin éxito gracias a una excelente tapada de Diego Aguayo. Fue justamente ese recurso, los pelotazos por detrás de los defensores, el que más lastimó al visitante.

En el complemento, el conjunto local ingresó con un impulso mayor, y a los 4 minutos de juego, estrelló una pelota en el palo. Luego, a los 10 abrió el marcador tras un córner que parecía sin peligro, pero Gutiérrez la encontró y la empujó para el primero de la tarde.

Casi diez minutos más tarde, Costa Brava estiró la diferencia en el marcador gracias a una gran jugada de Joaquín Garoni, que se la entregó al recién ingresado Alles para que este defina sin problemas ante Aguayo.

Cuando el reloj marcaba 10 minutos, el futbol dejó de ser el protagonista y se impuso el conflicto, Fue así que Vázquez y Amieva, uno por lado, fueron expulsados.

Con este resultado, Kimberley se mantiene sin ganar en esta Segunda Fase del Torneo Federal A y si bien ya quedó sin posibilidades de clasificar, buscará cerrar su participación antes de bajar a la reválida de la mejor manera el próximo fin de semana cuando reciba a Ciudad de Bolivar.