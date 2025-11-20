La historia de Wicked llega a su fin a partir de esta semana con el estreno en cines de la segunda entrega, Por siempre. Además, entre otras novedades, tres producciones nacionales se suman a la cartelera marplatense: La muerte de un comediante (debut en la dirección de Diego Peretti) y La dicha en movimiento, más el reestreno del clásico documental musical Adiós Sui Géneris.

Wicked: por siempre dirigida por Jon M. Chu, con Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey.

-Segunda entrega de la versión cinematográfica del célebre musical de Broadway. El desenlace de la historia nunca antes revelada de las brujas de Oz comienza con Elphaba y Glinda separadas, enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones. Mientras el pueblo se levanta contra la Bruja Malvada, ambas deberán reencontrarse. Su particular vínculo, convertido en el eje de lo que vendrá, las obligará a mirarse con franqueza y comprensión.

La muerte de un comediante dirigida por Diego Peretti y Javier Beltramino, con Diego Peretti, Malena Villa, Heinz K. Krattiger.

-Juan Debré ha dedicado su vida a encarnar a un héroe en una exitosa serie televisiva. Tras recibir un diagnóstico de enfermedad terminal, escapa a Bruselas, donde se ve inmerso en un conflicto que le brindará la posibilidad de convertirse, por primera vez, en un héroe real.

La dicha en movimiento dirigida por Maxi Gutiérrez, con Ornella D’Elía, Kevsho, Sofía Morandi.

-Mario, un adolescente como tantos, queda cautivado por Ana, una joven cercana al universo de la banda Los Twist. En su intento por acercarse a ella, termina colándose por accidente en la grabación del emblemático disco La dicha en movimiento, en los Estudios Panda, bajo la producción de Charly García. Sin proponérselo, se convierte en testigo privilegiado del surgimiento de uno de los discos más icónicos del rock argentino.

Adiós Sui Géneris dirigida por “Bebe” Kamin, con intervenciones de Charly García, Nito Mestre, Norma Pons.

-Documental sobre el histórico recital de despedida de Sui Generis, registrado el 5 de septiembre de 1975 durante las dos funciones realizadas en el estadio Luna Park de Buenos Aires, con motivo de la disolución de la banda. Más de 30.000 personas asistieron a este emblemático evento del rock argentino.

Jujutsu Kaisen: Ejecución dirigida por Shōta Goshozono.

-Película recopilatoria del anime Jujutsu Kaisen 2, que reúne el arco Shibuya Incident junto a los dos primeros episodios de su continuación, Jujutsu Kaisen 3: The Culling Game Part 1. Funciona como secuela directa del film animado Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory / Premature Death.

Terror en Shelby Oaks dirigida por Chris Stuckmann, con Camille Sullivan, Brenna Sherman, Brendan Sexton III.

-Cuando un documentalista encuentra una pista inquietante, la desesperada búsqueda de una mujer por su hermana desaparecida hace años se transforma en una obsesión, al sospechar que el demonio que creía imaginario en su infancia podría haber sido real.

