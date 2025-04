Wanda no deja de sorprender. Ayer, la empresaria y conductora promocionó desde su cuenta oficial de Instagram su nueva faceta: la venta de contenido exclusivo en OnlyFans. A través de su grupo de difusión, compartió los enlaces directos a su perfil en la plataforma para adultos, donde promete un costado aún más íntimo y provocador.



Pero no se quedó ahí. En el mismo posteo, Wanda también difundió su nueva cuenta de Instagram @wandabadbitch, donde concentrará todo su contenido comercial. Esta movida no es casual: según trascendió, sus abogados preparan esta estrategia ante un posible cierre de su cuenta principal, impulsado por el equipo legal de su ex pareja, Mauro Icardi, quien la habría denunciado por no pagar las multas judiciales establecidas.



En medio del escándalo, Wanda se planta con todo: más provocadora, más empresaria, más bad bitch que nunca.



Mas info acá: https://www.instagram.com/p/DIEGmNPxAkY/?next=%2F