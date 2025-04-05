¿Burbujas? Bien, gracias: así fue el "descontrol" en boliche de La Normandina

Sin distanciamiento en el boliche Only se registraron imagenes y fotos que permiten conocer los incumplimientos en La Normandina. Este fin de semana tuvo un acta por incumplimiento otro reducto nocturno del complejo, Ananá, donde atacaron salvajemente a Matías Montín este verano.