El US Open comenzará este fin de semana con la segunda parte de su desarrollo que incluye la participación del cuadro de dobles tanto masculino como femenino, actividad destinada para la última semana de competencia en los grandes eventos.

La particularidad para Mar del Plata será el regreso a la cancha de Horacio Zeballos junto al español Marcel Granollers, luego de una fascitis plantar que dejara al europeo fuera de las canchas por un largo tiempo e incluso sin jugar Cincinnati que era el último torneo donde pretendían hacer la puesta a punto para el último Grand Slam de la temporada.

Ante la imposibilidad de hacerlo antes, los ex número 1 del mundo, tendrán la oportunidad de competir directamente como los quintos pre-clasificados en el torneo y enfrentándose por la primera ronda ante los serbios Miomir Kecmanovic y Hamad Medjedovic que serán un duro escollo inicial.

El último torneo juntos de Zeballos y Granollers había sido Wimbledon donde alcanzaron las semifinales en el inicio de julio, pero desde entonces, el marplatense tuvo que jugar en el Master 1.000 de Toronto con el estadounidense Austin Krajicek (derrota en segunda ronda) y luego esperar por la recuperación de su habitual compañero.

Cabe destacar también que el año pasado en el US Open tuvieron una buena actuación que los llevó hasta los cuartos de final donde cayeron ante los australianos Purcell y Thompson por lo que tendrán que defender una buena cantidad de puntos en la semana que está por iniciarse.

