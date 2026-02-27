El Municipio de Mar del Plata, a través de la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, anunció una nueva edición de “Sabores sobre Ruedas” y la “Expo Emprendedores” que se realizará entre hoy y el domingo en Plaza Mitre.

Durante esos días, el tradicional encuentro gastronómico contará con una amplia oferta de foodtrucks, que estarán funcionando de 11:00 a 21:00, con propuestas dulces y saladas como hamburguesas, pizzas, carnes y café, entre otras alternativas para todos los gustos.

Por su parte, la feria de emprendedores locales abrirá sus puestos de 17:00 a 21:00, ofreciendo ropa, accesorios, objetos de decoración y productos regionales que muestran la creatividad y producción de los proyectos de la ciudad.

Quienes quieran participar en la Expo Emprendedores pueden comunicarse al 482-8925 de lunes a viernes por la mañana o enviar un correo electrónico para inscribirse. Además, para obtener más detalles sobre el cronograma de foodtrucks, los interesados pueden enviar un mensaje por WhatsApp o acercarse a las oficinas municipales correspondientes.

El evento, de entrada libre y gratuita, se presenta como una opción para disfrutar al aire libre y apoyar la producción local durante el fin de semana.

